Coinbase despide al 14 % de sus empleados para concentrarse en el «talento nativo en IA»

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Nueva York,, 5 may (EFE).- La plataforma de criptomonedas estadounidense Coinbase ha anunciado este martes que despedirá al 14 % de sus empleados, unas 700 personas, para concentrarse en el «talento nativo en inteligencia artificial (IA)» y así afrontar mejor la volatilidad del mercado.

El máximo ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, ha publicado en X un mensaje enviado a su plantilla en el que justifica los despidos por la necesidad de «ajustar la estructura de costes», además de adaptarse a los cambios que está trayendo la IA al entorno de trabajo, como una mayor rapidez.

«Estamos ajustando pronto y deliberadamente (el negocio) para reconstruir Coinbase para que sea ligera, rápida y nativa en IA. Tenemos que volver a la velocidad y el foco (que había) en la creación de nuestra ‘startup’, con la IA en nuestro centro», abunda el consejero delegado en su nota.

El texto, que parece redactado con un agente de IA, desgrana en varios puntos esa intención de «reconstruir» Coinbase «como una inteligencia, con personas en los márgenes alineándola».

Coinbase pretende aligerar su jerarquía y tener cinco niveles de mando por debajo del consejero delegado y el jefe de operaciones para evitar «el impuesto de la coordinación», y además quiere que cada líder sea un «contribuyente individual activo», como un «jugador-entrenador».

Respecto a los empleados «nativos en IA», Armstrong espera de ellos que «gestionen flotas de agentes», y agrega que experimentará con «equipos de una persona» que cumplan varios roles al mismo tiempo, de «ingenieros, diseñadores y mánagers de producto».

Armstrong dice que los empleados despedidos, a quienes ha elogiado por su talento, lo sabrán por correo electrónico hoy y recibirán compensación, pero concluye destacando que «incrementar la libertad económica requiere un nuevo sistema financiero» y la empresa trabaja en ello.

Tras la noticia, las acciones de Coinbase caían un 3,3 % en Wall Street a media sesión. EFE

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