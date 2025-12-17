Colombia condena atentado contra comunidad judía en Australia que dejó 16 muertos

Bogotá, 16 dic (EFE).- El Gobierno colombiano condenó este martes el atentado perpetrado durante una celebración judía en la playa de Bondi, en Sídney, que dejó al menos 16 personas muertas, y expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Australia, así como con la comunidad afectada por el ataque.

El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el atentado, que fue el peor tiroteo masivo ocurrido en Australia desde hace casi 30 años, como un «execrable» ataque contra la población civil, según un comunicado divulgado hoy.

«Este acto atroz reviste particular gravedad por cuanto instrumentaliza una celebración religiosa para perpetrar un ataque contra la población civil indefensa, con el único propósito de exacerbar el sufrimiento humano y sembrar terror», agregó la Cancillería.

El atentado ocurrió el domingo durante una celebración de la festividad judía de Janucá, a la que asistían cerca de mil personas, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi, una de las zonas más concurridas y turísticas de Sídney.

Tras los primeros disparos, agentes policiales acudieron rápidamente al lugar y se produjo un intercambio de fuego en el que resultaron heridos dos policías. Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, fue abatido por la policía, mientras que el segundo, su hijo de 24 años, fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, donde permaneció en coma hasta este martes.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital, con edades comprendidas entre los 10 y los 87 años.

Entre las víctimas figuran una niña de 10 años, un rabino nacido en el Reino Unido, un superviviente del Holocausto y un ciudadano francés.

Las autoridades australianas han señalado que el ataque tuvo un componente antisemita y estuvo motivado por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque las investigaciones continúan abiertas. EFE

