Colombia despide con un funeral de Estado al exvicepresidente Germán Vargas Lleras

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Bogotá, 11 may (EFE).- Colombia despidió este lunes en Bogotá al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido el viernes a los 64 años, con un funeral de Estado y una misa de cuerpo presente en la Catedral Primada a la que asistieron la vicepresidenta, Francia Márquez, cuatro expresidentes y otros líderes políticos del país.

El féretro con la bandera de Colombia, que fue velado durante el fin de semana en el Palacio de San Carlos, que alberga al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue trasladado en un coche fúnebre hasta la catedral, donde fue recibido por soldados del Batallón Guardia Presidencial que lo metieron en la iglesia.

Detrás del cortejo iban sus familiares y la vicepresidenta Márquez, en representación del Gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual el fallecido era un firme opositor, así como decenas de amigos y seguidores.

Vargas Lleras, abogado y figura prominente de la derecha colombiana, era nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Tuvo una dilatada carrera en la que fue concejal, senador, ministro y vicepresidente entre 2014 y 2017, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018).

También fue candidato presidencial en dos ocasiones, en 2010 y 2018, y en ambas fue derrotado.

Al oficio religioso asistieron los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, Ernesto Samper y César Gaviria, así como los hijos del expresidente Santos, quien está de viaje en África.

Al finalizar las exequias, fue interpretado un fragmento de la canción ‘El Guerrero’, de Yuri Buenaventura, que Vargas Lleras utilizó en su campaña presidencial de 2018.

Entre aplausos y con pañuelos blancos en alto, el féretro salió de la catedral, situado en el costado oriental de la Plaza de Bolívar donde un destacamento de la Guardia Presidencial le rindió honores militares antes de su traslado al cementerio Jardines de Paz de la capital colombiana. EFE

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