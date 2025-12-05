Colombia gana el 4×400 femenina y Lina Licona suma su tercer oro en los Bolivarianos

Lima, 5 dic (EFE).- Colombia ganó este viernes la prueba de relevos mixtos 4×400 de los Juegos Bolivarianos y la atleta Lina Licona sumó tercer oro en esta cita deportiva que se celebra en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho, al haber vencido también en los 400 metros individuales y en el 4×400 femenino.

El equipo colombiano, compuesto por Paola Andrea Loboa, Bernardo Baloyes y Daniel Santiago Balanta, además de Licona, fue el primero en parar el cronómetro con un tiempo de 3 minutos, 20 segundos y 8 centésimas.

Loboa también formó parte del equipo de 4×400 femenino que el jueves ganó la prueba de relevos.

En segundo lugar, con la medalla de plata, quedó el equipo mixto de Venezuela, con un tiempo de 3 minutos, 20 segundos y 44 centésimas; seguido de la República Dominicana, que fue medalla de bronce con una marca de 3 minutos, 20 segundos y 72 centésimas.

En esta última jornada del atletismo sobre pista del estadio de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, Colombia también cosechó otro oro de la mano de Carlos Andrés Sanmartín al hacerse con la victoria en los 3.000 metros con obstáculos, con una marca de 8 minutos, 38 segundos y 27 centésimas.

Por detrás del colombiano cruzaron la meta el panameño Diddier Rodríguez, que fue medalla de plata al hacer 8 minutos, 38 segundos y 27 centésimas; y el boliviano Víctor Aguilar, bronce con 9 minutos, 8 segundos y 19 centésimas.

Hasta el viernes, Colombia lideraba la competencia con 315 medallas totales, con 129 preseas de oro, seguida por Venezuela, con 290 galardones, 101 de ellos dorados, y Perú, que alcanzó 66 preseas de oro para alcanzar un total de 236 medallas. EFE

