Colombia gana oro y plata en la velocidad femenina del ciclismo

Luque (Paraguay), ago 14 (EFE). – La colombiana Stefany Cuadrado ganó este jueves la medalla de oro de la prueba de la velocidad femenina del ciclismo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

Cuadrado paró el reloj en 10 segundos 623 milésimas, tiempo con el que se impuso a su compatriota Marianis Salazar por 0.125 milésimas en la prueba llevada a cabo en el velódromo del complejo del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque.

El bronce fue para la trinidense Makaira Wallace, quien derrotó a la argentina Valentina Méndez. EFE

