The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Colombia investiga ataques que dejaron dos guardias penitenciarios muertos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Autoridades de Colombia investigan la presunta acción coordinada de grupos armados para atacar a guardias penitenciarios tras los atentados que dejaron dos agentes muertos esta semana, informó el domingo el ministerio de Justicia.

Desde junio, personal del Instituto Penitenciario (Inpec) ha sufrido una serie de ataques a bala y con granadas en varias ciudades colombianas, denunciaron las autoridades.

La arremetida deja dos guardias asesinados el viernes. Uno de ellos en un ataque frente a la cárcel Modelo de Bogotá, donde dos agentes más resultaron heridos de gravedad. El otro guardia penitenciario fue asesinado en Palmira (Valle del Cauca, suroeste), según informaciones oficiales.

Ataques posteriores se registraron en las localidades de Bello (Antioquia, noroeste) y de Armenia (Quindío, centro), según versiones de la prensa local. 

El sindicato del Inpec denunció un «plan pistola», como se conocía a la estrategia del barón de la cocaína Pablo Escobar para asesinar a policías a cambio de pagos. Las recompensas aumentaban según el grado jerárquico de los uniformados.

Según las hipótesis, «los hechos responden a acciones de organizaciones (criminales) que actúan de manera articulada» para atacar a guardias y policías vinculados al sistema penitenciario, señaló la cartera de Justicia en un comunicado.

Sin identificar a ninguna agrupación, la entidad apuntó que «las organizaciones involucradas en los atentados fueron declaradas objetivo de alto valor.

El ministerio anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos (unos 12.500 dólares) por información para dar con los responsables de los atentados.

sp/cjc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
49 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR