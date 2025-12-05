Colombia reitera su rechazo a insinuaciones de EE.UU. sobre uso de fuerza en su territorio

Bogotá, 5 dic (EFE).- El Gobierno de Colombia reiteró este viernes su rechazo a cualquier insinuación de usar la fuerza militar en su territorio ante la advertencia del presidente Donald Trump de que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos «está sujeto a ataques», y alertó de la «normalización» de las operaciones militares de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico.

«Ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso. Tal acción violaría de forma directa la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales que sostienen la paz y la estabilidad internacionales», afirmó la canciller, Rosa Villavicencio, en un comunicado.

La ministra de Relaciones Exteriores aseguró además que Colombia «observa con profunda preocupación la creciente normalización de operaciones extraterritoriales sin autorización, que han dejado decenas de víctimas en el Caribe y el Pacífico», con el pretexto de combatir el tráfico de drogas.

Estos hechos, aseguró, «erosionan el orden jurídico internacional y abren un precedente sumamente peligroso en una región que se reconoce como zona de paz».

Villavicencio recordó a la comunidad internacional que la prohibición del uso de la fuerza, el respeto por la soberanía y la integridad territorial, y el deber de resolver controversias por medios pacíficos «no son simples formalidades diplomáticas», sino «obligaciones jurídicas vinculantes para todos los Estados, sin excepción».

«Ignorarlas significa debilitar las bases mismas del sistema internacional y poner en riesgo la convivencia hemisférica», agregó.

Las declaraciones de Trump

En su declaración del martes pasado en la Casa Blanca sobre la campaña naval y aérea de Estados Unidos contra el narcotráfico en el sur del mar Caribe, Trump sugirió que también puede incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra las drogas con las que amenaza a Venezuela.

«He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela», dijo Trump.

Ese día, el presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó a Trump a visitar su país para mostrarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína y afirmó: «Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas».

Washington retiró el visado a Petro en septiembre pasado y, en octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara de ser un «líder del narcotráfico».

Colombia es considerado el mayor productor mundial de cocaína. El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) señaló que los cultivos de coca en el país alcanzaron en 2023 un récord de 253.000 hectáreas, y la producción de cocaína se disparó un 53 %, hasta llegar a las 2.600 toneladas.

«Somos un país que ha cumplido con sus responsabilidades, que ha cooperado con la comunidad internacional y que ha asumido los costos humanos y materiales de esa lucha. Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional», concluyó Villavicencio en la nota. EFE

