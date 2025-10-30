Colorado demanda al Gobierno de Trump por el traslado del Comando Espacial a Alabama

2 minutos

Miami (EE.UU.), 30 oct (EFE).- El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, demandó al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por el traslado del Comando Espacial de EE.UU. de Colorado Springs a Alabama, una decisión que declaró «inconstitucional e ilegal».

Según la demanda, la decisión de Trump quiso «castigar a Colorado por su sistema de votación por correo», lo que consideró inconstitucional, y sostuvo que «viola la ley federal que exige avisos públicos e informes al Congreso antes de trasladar la ubicación de un cuartel general militar importante».

«El presidente fue sumamente claro respecto a sus motivaciones para trasladar el Comando Espacial. Afirmó que el sistema de votación por correo de Colorado fue un factor determinante en su decisión», indicó en un comunicado el fiscal general de Colorado, Phil Weiser.

Trump anunció el pasado septiembre el traslado a Alabama del Comando Espacial de EE.UU., actualmente ubicado en la localidad de Colorado Springs, para «proteger los activos espaciales estadounidenses».

Sin embargo, también dijo que su disputa con Colorado fue «un factor importante», criticando en múltiples ocasiones el voto por correo en el estado, que afirmó que permitía a los demócratas «hacer trampas».

Colorado busca con su demanda que la justicia declare inconstitucional e ilegal el cambio de emplazamiento de la sede de esa entidad de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF, en inglés), y que prohíba a la Administración tomar medidas adicionales para trasladarlo a otro lugar basándose en esas premisas.

También indica que el Gobierno incumplió las leyes federales que exigen que las fuerzas armadas sigan procedimientos específicos antes de trasladar una sede principal, al no haber notificado la decisión a tiempo a los comités de servicios armados del Congreso.

Además, el fiscal defendió su potestad para determinar la legalidad del voto por correo en el estado, que según él es considerado por muchos expertos como «un modelo a seguir».

El Comando Espacial fue creado en 2019 durante la primera Administración de Trump para operar y proteger el dominio espacial estadounidense.

Actualmente el Comando Espacial opera desde la Base de la Fuerza Espacial Peterson en Colorado Springs de forma interina y emplea a unas 1.700 personas, según registros oficiales. EFE

hbc/ims/ads