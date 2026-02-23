Comercio cerrado y clases canceladas en Guadalajara un día después de muerte de El Mencho

4 minutos

Guadalajara (México), 23 feb (EFE).- Guadalajara, capital de Jalisco, amaneció este lunes con una aparente calma, con casi todos los negocios cerrados y la suspensión de las clases de educación, un día después de la ola de violencia desatada con bloqueos e incendios tras la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo pudo constatar EFE en un recorrido por la ciudad, la tercera más grande del país tras Ciudad de México y Monterrey, después de que sus calles mostraran los efectos de la violencia con bloqueos viales, calles cortadas y vehículos en llamas.

El estado de Jalisco, en el oeste de México, es la cuna del cartel, y la operación contra El Mencho se produjo en la pequeña localidad de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

La ciudad, de cinco millones de habitantes, anunció la suspensión de las clases presenciales de educación básica y superior para hoy, según comunicados de la Secretaría de Educación y la Universidad de Guadalajara.

También siguen canceladas todo tipo de actividades masivas, y muchas empresas, incluidos bancos suspendieron actividades, al igual que las dependencias municipales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció en un comunicado que se vivieron «horas críticas» con «incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana» de Guadalajara, y destacó el trabajo de las corporaciones de seguridad, salud y protección civil para restablecer poco a poco el orden.

La violencia y disturbios de la jornada del domingo provocó la cancelación de conciertos, partidos de fútbol y obligó a turistas en la zona a buscar refugio.

Es el caso de un grupo de corredores, que habían viajado a Guadalajara para participar en la media maratón, y que se quedaron varados por la violencia.

«Nos encontramos con un grupo de personas que vamos a salir en convoy, custodiados por la Fiscalía del Estado. Para sentirnos un poco más seguros. Nosotros somos de Zacatecas (estado cercano en el centro de México), allí está también medio feíto», indicó uno de los deportistas que pidió mantener el anonimato.

Asimismo, un millar de turistas nacionales tuvieron que pasar la noche en el Zoológico de Guadalajara, al verse sorprendidos por la situación y la imposibilidad de trasladarse.

«Los visitantes pernoctaron dentro de sus unidades de transporte, ya que el parque no cuenta con instalaciones específicas para albergarlos, y siempre estarán resguardados por la policía municipal de Guadalajara y Metropolitana, a la espera de que las condiciones de seguridad les permitan regresar a sus ciudades de origen este lunes 23 de febrero, día en que las instalaciones del Zoológico permanecerán cerradas al público», señaló un comunicado.

La muerte de El Mencho ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los carteles mexicanos, que el año pasado declaró como «terroristas». Estados Unidos lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

La Secretaría de Seguridad de México informó que 25 miembros de la Guardia Nacional fallecieron tras ataques por parte del cartel, la mayor parte en Jalisco, así como una treintena de delincuentes de la organización criminal. EFE

