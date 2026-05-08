Comienza la ceremonia de investidura presidencial de Laura Fernández en Costa Rica

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San José, 8 may (EFE).- La presidenta del Congreso de Costa Rica, la oficialista Yara Jiménez, abrió este viernes la sesión oficial en la que la politóloga de derecha Laura Fernández Delgado será investida como mandataria de este país centroamericano para el periodo 2026-2030.

La ceremonia, que se lleva a cabo en el Estadio Nacional de San José ante la presencia de miles de personas en las tribunas que ingresaron de manera gratuita, comenzó con la comprobación del quorum para luego proceder al ingreso de las delegaciones internacionales y nacionales.

El evento tendrá su cúspide cuando el gobernante saliente, Rodrigo Chaves, entregue la banda presidencial a la presidenta del Congreso para que ella proceda luego a colocar la banda a Fernández y a juramentarla.

Fernández, presidente número 50 en la historia de Costa Rica, será la segunda mujer que llega al cargo después de la socialdemócrata Laura Chinchilla (2010-2014).

Esta será la primera vez en la que una mujer presidenta del Congreso juramente a otra mujer como gobernante de Costa Rica, país reconocido internacionalmente por su paz y democracia.

Tras ser investida como presidenta, Fernández, una politóloga de derecha de 39 años de edad, brindará un discurso y luego será juramentado su gabinete, en el que figurará como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves.

En este traspaso de poderes participan delegaciones de 71 países y 18 organismos internacionales, que comenzaron a llegar al país desde el pasado miércoles.

Entre los representantes de alto nivel que participan en el evento se encuentran el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Isaac Herzog (Israel) y Luis Abinader (República Dominicana).

También asisten el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto; el ministro presidente de Aruba, Michiel Godfried; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, además de cancilleres, vicecancilleres y embajadores.

Antes del inicio de la ceremonia de investidura, que es custodiada por unos 800 policías, varias bandas musicales le pusieron alegría a la mañana y al final del día se llevará a cabo un concierto llamado ‘Costa Rica canta’ y protagonizado por artistas locales de diversos géneros musicales. EFE

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