Comienza la cumbre informal de la UE para tratar medidas de defensa y la ayuda a Ucrania

Copenhague, 1 oct (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) comenzaron este miércoles una reunión informal en Copenhague donde abordarán el refuerzo de las capacidades defensivas comunitarias, así como el apoyo financiero a Ucrania para su uso militar y para su reconstrucción.

En la cita se discutirán vías concretas para incrementar la seguridad de los estados miembros ante la reciente escalada de incidentes con drones y cazas rusos en las fronteras orientales de la UE, que sumados a una serie de ataques informáticos a entes públicos y privados europeos en los últimos meses, son considerados como provocaciones «híbridas» de Moscú.

La cumbre se celebra en el Palacio de Christiansborg, y será seguida el jueves por otra reunión de la Comunidad Política Europea (CEP), un foro más amplio que además de a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete incluye a los de otros países europeos, entre ellos el Reino Unido, y a organismos como la OTAN.

La cita de hoy llega en un ambiente de inquietud creciente en la UE por la sucesión de incursiones de cazas y drones rusos en los espacios aéreos de Polonia y Estonia, así como de la presencia de pequeñas aeronaves no tripuladas en las cercanías de aeródromos de la propia Dinamarca que causaron disrupciones del tráfico aéreo.

Los Estados miembros también discutirán una propuesta del Ejecutivo comunitario para conceder un «préstamo de reparación» a Ucrania a la altura de 140.000 millones de euros, financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones, que serviría para costear su defensa o necesidades presupuestarias.

El céntrico complejo de Christiansborg, sede del parlamento danés, se encuentra blindado para la ocasión por un perímetro de seguridad y custodiado por decenas de agentes, dentro de un despliegue a nivel nacional que ha sido reforzado tras los antes citados incidentes.

El espacio aéreo danés permanece cerrado desde el lunes y hasta el próximo viernes para drones civiles y en el aeropuerto de Kastrup se ha instalado un radar especial para detectar estos aparatos. Copehhague ha solicitado ayuda de la OTAN y de países de la alianza principalmente para todo este despliegue. EFE

