Comienzan las obras para ampliar y mejorar el principal aeropuerto de Nicaragua

San José, 13 dic (EFE).- Las autoridades nicaragüenses dieron este sábado por inaugurado el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, con el que esperan elevar su clasificación de 4D a 4E.

«El aeropuerto pasaría de categoría 4D a 4E, permitiendo recibir aeronaves de forma directa de China, Turquía, Moscú (Rusia)» y de países de Europa, África y América del Norte, dijo el ministro de Transporte e Infraestructura, general en retiro Óscar Mojica, durante la inauguración del proyecto de ampliación y mejoramiento de la terminal aérea de Managua.

El proyecto, que tendrá una inversión inicial de 16,4 millones de dólares (unos 13.9 millones de euros), consiste en mejoras en la pista principal, la estación terrestre, la iluminación y el drenaje, indicó el funcionario.

La terminal aérea, al poder recibir aeronaves de fuselaje ancho, abrirá un abanico de posibilidades para la economía, el intercambio comercial y de pasajeros, destacó Mojica.

La empresa China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) facilitará los equipos para la ejecución de esa obra, que tendrá un plazo de 18 meses, de acuerdo con las autoridades.

Los principales trabajos de construcción consisten en la extensión de la pista principal en 858 metros lineales para alcanzar una longitud total de 3.300 metros; la construcción de un nuevo callejón de rodaje paralelo de 900 metros; un callejón de salida rápida de 160,52 metros; 18 hangares y un laboratorio.

Además incluye, la construcción de una plataforma de giro en el extremo de la pista de 6.100 m² y una plataforma contra viento de 3.600 metros cuadrados; el traslado del faro de dirección y los equipos de observación meteorológica junto con la instalación de ayudas de navegación, iluminación, sistemas de drenaje, caminos de inspección y cercas perimetrales, según el proyecto.

“Hoy iniciamos plenamente y permitirá la llegada de aviones de muchos países del mundo”, dijo, por su lado, Laureano Ortega Murillo, hijo de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional.

En tanto, Cui Yan, representante de la empresa CSCEC, encargada de las obras, enfatizó que «este proyecto constituye una puerta fundamental» de Nicaragua «al mundo», y la tildó como «un sueño» para el país centroamericano.

El embajador de China en Nicaragua, Qu Yuhui, sostuvo, por su lado, que el proyecto tiene un «gran significado» para Nicaragua en modernización aeroportuaria.EFE

