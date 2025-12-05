Comienzan las semifinales del Apertura de El Salvador con el Firpo como el favorito

San Salvador, 5 dic (EFE).- Los equipos salvadoreños Cacahuatique, Alianza, Águila y Luis Ángel Firpo disputan el domingo los partidos de ida de las semifinales del torneo Apertura de El Salvador para definir a los dos finalistas.

Los Toros del Firpo, dirigidos por el costarricense Marvin Solano, son la escuadra favorita para avanzar a la final pero se medirá a los Emplumados del Águila, del mexicano Juan Carlos Chávez.

El juego, que pinta intenso por la buena delantera de ambos equipos, se llevará a cabo en la casa de los Emplumados, el estadio Juan Francisco Barraza ubicado en la calurosa ciudad de San Miguel.

Los de Solano tiene la tarea difícil, pero de la mano de su máximo delantero, el salvadoreño Elías Gumero que marcó ocho tantos en la fase regular del Apertura, buscarán la ventaja que los acerque a la gran final.

En la segunda serie de estas semifinales se enfrentarán los Albos del Alianza, del argentino Ernesto Corti, y el Cacahuatique, dirigido por el uruguayo Pablo Quiñonez.

Cacahuatique demostró en la etapa regular del torneo ser un equipo constante, con muy pocos errores en la defensa, lo que le permitió dar la sorpresa y avanzar a las semifinales.

No obstante, los de Corti no se la pondrán fácil y pelearán por sacar la ventaja que los lleve al juego de vuelta con más tranquilidad.

Las semifinales del Apertura se definirán a dos juegos y la final, programada para el 20 de diciembre, a un solo partido.

