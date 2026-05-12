Comisario Clima UE dice que Bruselas busca facilitar impuesto a beneficios extraordinarios

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Lisboa, 12 may (EFE).- El comisario europeo del Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, afirmó este martes en Lisboa que Bruselas quiere facilitar que los Estados miembros que quieran puedan avanzar con aplicar mayores impuestos a las empresas que registren «beneficios escandalosos» tras el aumento de los precios.

El comisario realizó estas declaraciones en una rueda de prensa tras un encuentro con la ministra de Energía y Medio Ambiente lusa, Maria da Graça Carvalho, en Lisboa, donde fue cuestionado por la intención de algunos países europeos de avanzar con un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios.

«Entendemos que las compañías quieren obtener beneficios, pero lograr beneficios escandalosos en medio de una crisis entiendo por qué es incómodo para la opinión pública», planteó Hoekstra, quien aseguró que el año 2022, cuando se aplicaron medidas de este tipo, demostró que «esto se gestiona mejor a nivel nacional, ya que intentar hacerlo a nivel europeo plantea todo tipo de cuestiones legales y de coordinación».

Y añadió: «Lo que hemos decidido, todavía estamos estudiándolo y analizándolo, es que queremos hacerlo posible para los Estados miembro que quieran embarcarse en esa ruta».

Durante su intervención, el comisario defendió la importancia de impulsar la resiliencia y competitividad europea y recalcó que la energía no es solo un mercado «sino una cuestión de seguridad nacional y europea».

Sobre la próxima COP, Hoekstra consideró que hay que mejorar la implementación de la agenda, para que esté más enfocada en la ejecución de medidas.

En ese sentido, aclaró que ha habido conversaciones con la organización de la COP y con la UNFCCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) para intentar centrarla «más en la implementación, ejecución, la entrega (de resultados), en vez de que sean ministros corriendo de un lado para otro durante 10 días para negociar las últimas dos palabras».

Este es el segundo día de visita del comisario europeo a Portugal, que durante su viaje al país ibérico ha podido reunirse con representantes del Gobierno y de la industria lusa. EFE

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