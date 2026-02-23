Comisión da luz verde al acuerdo UE-Mercosur y Uruguay se encamina ratificarlo esta semana

Montevideo, 23 feb (EFE).- La Comisión Especial para el tratamiento y aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur le dio luz verde este lunes y el texto pasará a las Cámaras de Senadores y Representantes de Uruguay para ser ratificado, seguramente en esta misma semana.

En una jornada en la que recibieron al canciller Mario Lubetkin y al ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone para tratar el tema, los legisladores integrantes de la comisión votaron la aprobación del acuerdo por unanimidad.

«Si todo va en el camino que está yendo y el día miércoles efectivamente se aprueba por parte del Senado el acuerdo, quizá el día jueves la Cámara de Diputados lo apruebe. Eso sería simplemente sensacional», enfatizó este lunes en una conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Oddone destacó el trabajo llevado a cabo en los últimos días por la comisión, que recibió a distintas delegaciones para dialogar sobre diversos aspectos del acuerdo.

«Creo que fue una muy buena instancia, en primer lugar porque quedó claro que el Estado uruguayo tiene la información, el conocimiento y los equipos técnicos como para poder navegar este enorme e interesante desafío que es el Mercosur», enfatizó.

Sobre el encuentro llevado a cabo en esta jornada en el Palacio Legislativo de Montevideo, Oddone indicó que los integrantes del Ejecutivo quedaron muy conformes por el diálogo que hubo y la forma en que se trabajó.

En tanto, el senador del opositor Partido Colorado Nicolás Albertoni, quien fuera vicecanciller de Uruguay durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou, apuntó en diálogo con la prensa: «Todo indica que a fin de esta semana podríamos tener el acuerdo ratificado por parte de Uruguay».

También habló del «importante» trabajo que comienza ahora en cuanto a la reflexión que Uruguay debe hacer hacia adentro para ayudar a mitigar el impacto que tendrán algunos sectores.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se firmó el pasado 17 de enero en Asunción, tras negociaciones que se extendieron por más de 25 años.

Uruguay fue el último socio del bloque sudamericano en remitir el texto del acuerdo al Legislativo, pero aún aspira a ser el primero en validarlo. EFE

