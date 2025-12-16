Comisión del Senado colombiano archiva por segunda vez la reforma de salud de Petro

3 minutos

Bogotá, 16 dic (EFE).- La reforma del sistema de salud impulsada por el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue archivada por segunda vez este martes en la Comisión Séptima del Senado, tras permanecer cerca de seis meses en trámite.

Con ocho votos en contra y cinco a favor, los legisladores de la Comisión Séptima rechazaron la propuesta gubernamental, una nueva versión de la reforma que ya había sido archivada por la misma comisión el año pasado.

Entre los principales argumentos de los senadores que respaldaron el archivo figuraron la falta de claridad sobre el costo total de la reforma, las dudas sobre su impacto fiscal y la ausencia de una posición concluyente del Ministerio de Hacienda con respecto a la financiación del modelo propuesto.

La reforma de salud 2.0 planteaba transformar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en gestoras de salud y vida, con funciones administrativas como la asignación de citas, la entrega de medicamentos y la garantía de la calidad y continuidad del servicio, entre otras.

Igualmente, proponía que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) asumiera la responsabilidad de realizar los pagos directos a los prestadores de servicios médicos, desde hospitales hasta proveedores de tecnologías en salud.

Tras el rechazo en la Comisión Séptima, la reforma aún podría ser sometida a una apelación presentada por el senador de Alianza Verde Fabián Díaz, lo que llevaría a la plenaria del Senado a pronunciarse sobre si respalda o no el archivo.

«Bandidos y ladrones»

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el primero en reaccionar y acusó a la comisión de haber «actuado como siempre lo ha hecho, de forma baja, cochina y rastrera».

«Esperaron hasta el último día, como bandidos, como ladrones, para archivar la reforma de salud. Es una vulgaridad lo que hacen», denunció en un video divulgado en X.

El Ministerio de Salud, por su parte, afirmó en redes sociales que, con esta decisión, «se blindó el negocio de la salud y se cerraron las puertas a transformaciones urgentes».

La cartera señaló que «archivar la reforma no elimina la crisis», sino «la profundiza» y «mantiene un sistema que no responde a los pacientes, que precariza a los trabajadores de la salud y que castiga especialmente a los territorios más apartados del país».

«Hoy quedó claro quiénes decidieron defender intereses particulares por encima del derecho fundamental a la salud. El Gobierno del Cambio no retrocede», agregó.

El archivo de la reforma de salud 2.0 ocurre una semana después de que la Procuraduría General (Ministerio Público) publicara un informe alertando de un aumento de quejas, tutelas y desacatos interpuestos por usuarios para acceder a consultas médicas, diagnósticos y cirugías, así como al suministro de medicamentos.

El ente de control advirtió además que la sostenibilidad financiera del sistema se ha deteriorado de forma acelerada, ya que las deudas del sector salud superan los 32,9 billones de pesos (unos 8.900 millones de dólares), lo que afecta a hospitales, clínicas y a la industria farmacéutica. EFE

