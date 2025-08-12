Comisión médica externa y OPS investigarán muertes de doce neonatos en hospital de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 12 ago (EFE).- Una comisión externa de epidemiólogos, neonatólogos y pediatras provenientes de la academia, junto a la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), investigará las causas de los fallecimientos de doce neonatos, registrados en un hospital público de Ecuador, según anunció este martes el ministro de Salud, Jimmy Martin.

«Esto nos va a permitir conocer los eventos sucedidos con total independencia y transparencia, pero sobre todo y más importante, fortalecer la prevención y la seguridad del paciente en nuestros hospitales», dijo el ministro en una rueda de prensa realizada en el Hospital Universitario de Guayaquil, donde murieron los recién nacidos.

El caso salió a la luz la semana pasada, cuando un medio local señaló que dieciocho recién nacidos habían muerto en este centro médico debido a una infección causada por la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa tipo KPC, que habrían contraído después de que los doctores utilizaron en ellos cánulas nasales (tubos para administrar oxígeno) que ya habían usado en otros pacientes enfermos, debido a la falta de insumos médicos.

El Ministerio de Salud señaló el sábado que recientemente habían fallecido doce recién nacidos «por causas multifactoriales» y que dos de esas muertes podían atribuirse a la bacteria antes mencionada.

Según Martin, los neonatos fallecieron durante el mes de julio por diversas complicaciones. «Son recién nacidos que tienen una complicación ya sea pediátrica, neonatal o materna, y que nacen con un bajo peso al nacer o con prematuridad o en muchos casos inmaturidad extrema (antes de las 28 semanas), lo cual condiciona su estabilidad clínica», explicó.

Aseguró que, tras las dos muertes causadas por la bacteria -cuyas fechas exactas no pudo precisar-, el hospital activó una alerta epidemiológica y una serie de protocolos para «evitar que pueda propagarse».

Además, el ministro señaló que en los casos de nacimientos muy prematuros o con muy bajo peso no utilizan cánulas para el soporte ventilatorio, sino que usan otro tipo de dispositivos que, aseguró, fueron proporcionados por el hospital.

Y descartó también que exista una escasez de material médico, denunciada el lunes por el Colegio de Médicos de la provincia de Guayas, ubicado en Guayaquil.

Intervención militar en hospitales

Asimismo, Jimmy Martin anunció que el Hospital Universitario y los hospitales Monte Sinaí y Guasmo Sur, también ubicados en Guayaquil, serán intervenidos por las Fuerzas Armadas con el objetivo de darle más seguridad a los pacientes y al personal médico, ante las denuncias de supuestas redes de corrupción que existen dentro de estos centros médicos.

Los tres hospitales tendrán gerentes de la Armada, quienes llegarán con un equipo de unas diez personas para liderar áreas claves como las de jurídico, talento humano, financiero y bodega.

El ministro dijo también que colaborarán con la investigación que abrió la Fiscalía para esclarecer las causas y los posibles responsables de estas doce muertes. EFE

cbs/eav