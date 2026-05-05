Comisión PE, a favor de retirar inmunidad a Alvise Pérez por caso de financiación ilegal

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Bruselas, 5 may (EFE).- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votó este martes a favor de retirar la inmunidad al eurodiputado Luis «Alvise» Pérez para que el Tribunal Supremo pueda investigarle por delito electoral y supuesta financiación irregular con su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Los eurodiputados de esta comisión avalaron el informe redactado por la francesa Pascale Piera, de la Agrupación Nacional (RN) de Marine le Pen, quien valoró que los hechos denunciados tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no considera que la acusación sea para perjudicar su actividad política, informaron a EFE fuentes parlamentarias. EFE

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