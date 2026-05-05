Comisión PE, a favor de retirar inmunidad a Alvise Pérez por caso de financiación ilegal

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Bruselas, 5 may (EFE).- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votó este martes a favor de retirar la inmunidad al eurodiputado Luis «Alvise» Pérez para que el Tribunal Supremo pueda investigarle por delito electoral y supuesta financiación irregular de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Los eurodiputados de esta comisión avalaron el informe redactado por la francesa Pascale Piera, de la Agrupación Nacional (RN) de Marine le Pen, quien valoró que los hechos denunciados tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no considera que la acusación sea para perjudicar su actividad política, informaron a EFE fuentes parlamentarias.

El proceso de elaboración y voto del informe ha sido particularmente rápido en esta ocasión porque Pérez no acudió a la audiencia a la que tiene derecho ante el resto de diputados de la comisión de Asuntos Jurídicos para defender su postura, algo que sí había hecho en un suplicatorio anterior.

Preguntado por el motivo, el líder de SALF señaló que se encuentra haciendo campaña para las elecciones andaluzas y dijo que la comisión rechazó posponer la audiencia a después de los comicios.

La retirada de la inmunidad de Pérez para que la justicia española pueda proceder con este caso se confirmará con un voto en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), que se celebrará del 18 al 21 de mayo, aunque el eurodiputado siempre puede recurrir al levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea.

Los hechos que quiere investigar el Supremo, basados en una denuncia del empresario Álvaro Romillo -conocido como «CriptoSpain»- se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas en la que Pérez le habría solicitado dinero para financiar su partido pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna ni reflejarse en su contabilidad.

A cambio de entregarle ese dinero, 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

Los detalles se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha sido comprobado por la instrucción a través del teléfono móvil de Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma Madeira Investment.

El hoy eurodiputado ha asegurado que recibió ese dinero en pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid y niega que utilizara el dinero para la financiación de su partido porque la campaña le habría costado poco más de 30.000 euros.

Este es el segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara para que se le levante la inmunidad a Pérez, después de que la institución comunitaria ya avalase a finales de abril que se le pueda investigar por un presunto delito de acoso contra la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Pérez el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figura en la solicitud que remitan las autoridades. EFE

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