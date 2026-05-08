Comunidad Andina da diez días a Colombia y Ecuador para retirar los aranceles interpuestos

1 minuto

Lima, 8 may (EFE).- La Comunidad Andina (CAN) dio un plazo de diez días hábiles a Colombia y Ecuador para retirar los aranceles de hasta el 100 % que se han aplicado dentro de la guerra comercial en la que llevan inmersos desde febrero, al determinar que vulnera el Acuerdo de Cartagena.

A través de una serie de resoluciones emitida el jueves, que han trascendido este viernes, el organismo de integración regional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú quiere poner fin así al conflicto comercial entre los gobiernos colombiano y ecuatoriano, después de que los intentos de diálogo no prosperaran.

Estas resoluciones también ordenaron a ambos países retirar en el mismo plazo otras restricciones al comercio impuestas de manera mutua, entre ellas las prohibiciones de Colombia al ingreso terrestre de una serie de productos colombianos y la disposición de Ecuador de únicamente tener habilitado como paso fronterizo el puente internacional de Rumichaca.

La guerra comercial fue iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el argumento de que su administración no estaba haciendo lo suficiente para evitar que grandes cantidades de cocaína lleguen desde Colombia a Ecuador, que vive la peor crisis de violencia criminal de su historia, con poderosas bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, entre otros delitos. EFE

fgg/cpy