Con la aprobación de Paraguay, Mercosur deja ratificado el acuerdo comercial con la UE

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Paraguay ratificó el martes el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea al completar el trámite legislativo con la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados y se convirtió en el último miembro fundador del bloque sudamericano en refrendar el convenio.

Con 57 votos a favor, la cámara baja paraguaya completó la ratificación parlamentaria del pacto, que crea la mayor zona de libre comercio del mundo entre los 27 estados de la UE y los miembros fundadores del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay.

El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques que reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

Los parlamentos de Argentina, Brasil y Uruguay ya habían ratificado el convenio, que se negociaba desde 1999 y se firmó en enero en Asunción y cuya aprobación por parte de Paraguay era ampliamente anticipada.

Para Marcelo Elizondo, analista especializado en negocios internacionales «llama la atención la celeridad con la que finalmente el proceso terminó después de más de 25 años de negociaciones».

Elizondo, señaló a la AFP que «para un bloque como el Mercosur muy cerrado» el acuerdo implica «un cambio de matriz y una apertura que no tiene precedentes».

– «Documento histórico» –

El diputado oficialista paraguayo Juan Manuel Añazco, a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó al acuerdo como un hito tras décadas de negociación.

«Estamos ante un documento histórico», afirmó durante el debate, en el que mencionó cuotas para productos como azúcar orgánica, biocombustibles y carne porcina.

Miguel Ángel Aranda Daroczi, viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo dijo a la AFP que el acuerdo presenta a los cuatro países miembros «una gran oportunidad de integrar el mercado y ofrecer lo que produce el Mercosur a todo el mercado europeo».

En términos de comercio bilateral, la Unión Europea representó en 2024 el 5,9% del comercio total de Paraguay, con exportaciones por 431 millones de dólares e importaciones desde la UE por 1.233 millones, según datos del ministerio de Economía y Finanzas.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, calificó el pacto como una decisión estratégica en un contexto de tensiones globales.

«Avanzar en la cooperación entre regiones que comparten valores y una visión abierta al comercio internacional envía una señal muy importante al mundo», afirmó la semana pasada durante un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asunción.

– Aplicación provisional –

Elizondo refirió que el acuerdo permitirá al bloque sudamericano integrar su economía con «un mercado de 450 millones de habitantes, con 40.000 dólares de ingresos per cápita por año».

Además consideró que posiblemente «va a alentar el acceso al financiamiento y a inversiones europeas en el Mercosur».

La Unión Europea anunció en febrero que aplicará provisionalmente el acuerdo comercial con el Mercosur a la espera del fallo del máximo tribunal europeo sobre la legalidad del pacto.

La ratificación del tratado estaba congelada después de que el Parlamento Europeo lo remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que analice su legalidad, un trámite que puede demorar un año y medio.

El tratado genera resistencia en varios países europeos, encabezados por Francia, por el impacto que pueda tener la gigantesca zona de libre comercio en su agricultura y ganadería.

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