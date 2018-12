Derechos de autor

Reproducir artículo

Inauguran centro contra el cáncer en Ginebra 26 de noviembre de 2018 - 15:17 El Centro de Investigación Traslacional en Onco-Hematología (CRTOH) fue inaugurado este lunes en Ginebra. Esta estructura, que reúne a 130 investigadores y médicos suizos e internacionales, debería servir de puente para integrar los resultados de la investigación en la atención al paciente. El CRTOH es el resultado de una asociación público-privada que reúne a la Universidad de Ginebra (UNIGE), por un lado, y a un consorcio original de diversas fundaciones privadas, por otro. El objetivo del centro es reunir el talento en oncología y fortalecer la fuerza de respuesta al cáncer, precisó la UNIGE en un comunicado. La nueva entidad debería convertirse en una parte importante del Centro Suizo contra el Cáncer – Arc lémanique (SCCL), que reagrupa a las universidades de Ginebra y Lausana, la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) y el Centro Hospitalario Universitario del Cantón de Vaud (CHUV). Este SCCL tiene como objetivo convertirse en la primera red suiza de cancerología verdaderamente integrada. El cáncer se mantiene como una de las principales causas de mortalidad en Suiza. Cada año, se cobra cerca de 15 000 vidas. Si bien los tratamientos son más eficaces hoy en día, la complejidad requiere más que nunca una combinación de habilidades y una reflexión regional sobre la atención al paciente, subrayó la UNIGE.