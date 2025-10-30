Concluye la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

1 minuto

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, concluyeron su cara a cara este jueves tras casi dos horas reunidos en una base aérea de la ciudad surcoreana de Busan.

Ambos mandatarios salieron juntos de la reunión e intercambiaron unas últimas palabras antes de darse un apretón de manos, tras lo que entraron en sus respectivos vehículos. El mandatario chino salió del aeropuerto en primer lugar. EFE

er/sbb