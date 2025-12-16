Concluye la producción de automóviles en la Fábrica de Cristal de Dresde de Volkswagen

Fráncfort (Alemania), 16 dic (EFE).- Volkswagen concluye este martes la producción de automóviles en la Fábrica de Cristal de Dresde (Sajonia), en el este de Alemania, después de 24 años, desde 2001 y hasta 2025, en los que ha fabricado 165.508 vehículos.

Un portavoz de Volkswagen informó hoy a EFE de que el último vehículo que saldrá de la cadena de montaje de la Fábrica de Cristal (Gläserne Manufaktur) es un eléctrico ID.3 GTX rojo, que está firmado por todos los empleados y se quedará en el edificio y podrá ser visto en las visitas guiadas.

La marca Volkswagen deja de producir vehículos en esas instalaciones porque va a reducir la capacidad de producción en el país en más de 730.000 vehículos al año hasta 2028 y para ello va a recortar 35.000 empleos en Alemania hasta 2030, aunque sin despidos forzosos.

La producción durante 24 años

El año de producción récord de la Fábrica de Cristal de Dresde fue el 2019 con 16.155 unidades del Golf eléctrico.

La Fábrica de Cristal de Dresde ha producido 84.235 unidades del Phaeton entre 2001 y 2016 y 2.186 del Bentley Flying Spur en 2005/2006 y 2013/2014.

Asimismo, de la cadena de montaje de esta fábrica han salido 50.401 unidades del e-Golf entre 2017 y 2020 y 28.686 unidades del ID.3 entre 2021 y 2025.

Con el inicio de la producción del Golf eléctrico en 2017 la Gläserne Manufaktur fue la primera fábrica de la marca Volkswagen que se adaptó completamente a la movilidad eléctrica.

VW entregó dos vehículos producidos en Dresde al Vaticano: en 2006 un Phaeton y en 2023 un ID.3.

Nuevo centro de investigación

Volkswagen va a convertir su fábrica Gläserne Manufaktur en un centro de innovación.

A partir del próximo año la planta será un campus de innovación de áreas tecnológicas clave como la inteligencia artificial, la robótica, la microelectrónica o el diseño de chips.

Dentro de este plan, Volkswagen será un socio de investigación de la Universidad Técnica de Dresde, que tendrá a su disposición la mitad de la superficie de la fábrica.

La compañía y la universidad invertirán más de 50 millones de euros en los próximos siete años en investigación, desarrollo tecnológico y nuevas cátedras subvencionadas.

A comienzos del próximo año 230 personas trabajarán en las instalaciones, pero la cifra se reducirá los próximos años con la salida progresiva de los empleados de más edad.

Actualmente trabajan 250 personas, a comienzos de 2024 lo hacían 300, según cifras del diario «Handelsblatt».

Volkswagen va a ofrecer a algunos empleados, cuyas actividades cesan, empleo en las fábricas de Zwickau y Chemnitz, también en Sajonia, jubilaciones anticipadas o acuerdos de rescisión de sus contratos.

Además, los empleados de la Gläserne Manufaktur también podrán ir a trabajar a la sede central en Wolfsburg. EFE

