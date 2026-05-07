Concluye sin acuerdo en Portugal la negociación de proyecto de reforma laboral de Gobierno

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Lisboa, 7 may (EFE).- El Gobierno de Portugal, uno de los principales sindicatos del país y las patronales anunciaron este jueves que dan por terminada sin acuerdo la negociación que comenzó hace nueve meses sobre la propuesta de reforma laboral presentada por el Ejecutivo de centroderecha.

«Lamentablemente no ha sido posible llegar a un acuerdo, y esto se debe, a pesar de todos los esfuerzos del Gobierno» a que «uno de los socios se ha mostrado absolutamente intransigente», declaró a la prensa la ministra de Trabajo, Maria Rosário Palma Ramalho, tras la última reunión entre las partes que participaron en esta negociación.

Palma Ramalho se refería a UGT, uno de los principales sindicatos del país, que había estado negociando el proyecto de reforma los últimos meses, de quien dijo que «no cedió en ningún punto».

«Llevamos en esta fase nueve meses y todas las negociaciones tienen un fin, en este caso, el fin fue hoy», concluyó la ministra.

El siguiente paso, explicó, será que el Gobierno convierta el borrador -aunque no precisó cuál de las versiones que se han ido presentando a lo largo de estos meses- en un proyecto de ley para que sea debatido en el Parlamento.

Por su parte, el secretario general de UGT, Mário Mourão, dijo tras la reunión que el sindicato «no tiene ninguna propuesta nueva para hacer» y que el Gobierno tampoco llevó a la mesa nada nuevo.

«Y por eso, dado que hoy no había ninguna propuesta distinta sobre la mesa», la decisión tomada por la secretaría general del sindicato de rechazar la propuesta se mantiene.

Otro de los principales sindicatos de Portugal, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), que no ha participado en esta negociación, convocó a principios de mes una huelga general el próximo 3 de junio para rechazar la propuesta de reforma de la ley laboral.

Por el momento, UGT no ha confirmado si se sumará a esta huelga general, la segunda en menos de un año en contra de la iniciativa del Ejecutivo. EFE

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