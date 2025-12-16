Condenado en apelación el exabogado de John Galliano por haber estafado al estilista

1 minuto

París, 16 dic (EFE).- El Tribunal de Apelación de París confirmó este martes la pena de dos años de cárcel exentos de cumplimiento dictada en primera instancia en junio de 2023 contra el que fuera abogado del estilista John Galliano, que le había denunciado en 2011 por estafa.

Stéphane Zerbib, que clama su inocencia, fue considerado culpable de haber desviado 856.500 euros entre 2008 y 2011 de las cuentas del modisto y de una de sus empresas, Cheyenne Freedom, pero también por abuso de confianza y falsificación.

Esa cifra es muy inferior a la denunciada por Galliano, que señaló que el abogado había desviado 3 millones de euros en diversas transacciones bancarias a su favor.

También fue condenada la esposa de Zerbib, que trabajaba como consejera del estilista, a un año de cárcel exento de cumplimiento.

La pareja deberá, además, indemnizar al modisto con 145.000 euros por daños materiales, 5.000 euros como daños morales y otros 606.605 a su empresa.

Los hechos tuvieron lugar después de que Galliano fuera despedido como diseñador de la casa Dior, tras un incidente racista que tuvo lugar en un bar de París, donde el estilista profirió insultos antisemitas contra otros clientes.

Tras ese episodio, Galliano acudió a una clínica de Arizona para someterse a una cura de desintoxicación, momento que aprovecharon sus abogados para proceder a ese desvío de fondos. EFE

lmpg/cat/rcf