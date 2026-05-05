Condenado un youtuber en Marruecos por difamar al príncipe Moulay Hicham, primo del rey

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Rabat, 5 may (EFE).- El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó este martes al youtuber marroquí Mohamed Reda El Tauyni a una multa e indemnización por un total de 700.000 dirhams (unos 65.000 euros) por difamar al príncipe Moulay Hicham en las redes sociales, informó el portal del Ministerio marroquí de Justicia.

La sentencia impone al acusado el pago de una multa de 100.000 dirhams (unos 9.200 euros), además de ordenar la publicación del fallo en sus redes sociales y la retirada del contenido que incluía expresiones calificadas como injuriosas contra el príncipe, al que se le atribuye también una indemnización civil de 600.000 dirhams (unos 55.500 euros).

El príncipe Moulay Hicham es primo del rey Mohamed VI, optó por alejarse del Palacio Real marroquí y dedicarse a la actividad académica, y es conocido por sus críticas al sistema político de Marruecos, por lo que la prensa lo tilda de «príncipe rojo».

Los hechos se remontan al pasado 11 de septiembre, cuando El Tauyni colgó un vídeo en redes sociales en el que lanzó acusaciones sobre supuestas transferencias financieras de gran cuantía del príncipe al extranjero.

Diez días después, en un comunicado emitido en su cuenta de Facebook, el príncipe Moulay Hicham anunció que, como ciudadano marroquí, había optado por acudir a la justicia para reclamar su derecho a la restauración de la reputación.

Insistió en que su decisión se enmarca en la defensa de sus derechos legales y de su honor, y reiteró su «firme creencia» en la libertad de expresión como pilar del pluralismo y la apertura, siempre que se ejerza sin caer en el descrédito o la difamación.

El youtuber marroquí Mohamed Reda El Tauyni fue condenado en febrero de 2024 a dos años de cárcel por difamar al ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, a quien acusó de involucrarse en un caso de narcotráfico.

Sin embargo, el 30 de julio del mismo año se benefició de un indulto real. EFE

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