Condenan a cinco años de prisión al ex primer ministro georgiano

1 minuto

Tiflis, 12 ene (EFE).- La Justicia georgiana condenó este lunes a 5 años de cárcel al ex primer ministro del país Irakli Garibashvili, acusado de lavado de dinero.

Garibashvili, quien ocupó el cargo de jefe de Gobierno en dos ocasiones también tendrá que pagar una multa de un millón de laris, es decir unos 317.000 euros.

Según la Fiscalía, el funcionario reconoció su culpa en el lavado de dinero durante su estancia en el poder.

El tribunal tuvo en cuenta la cooperación del condenado con las autoridades, sin lo que Garibashvili habría sido condenado a entre nueve y doce años de cárcel.

Garibashvili ocupó en dos ocasiones (2013-2015 y 2021-2024) el cargo de primer ministro de Georgia, además de fungir como ministro de Interior y de Defensa y presidente del partido gobernante Sueño Georgiano.

Según los investigadores, Garibashvili, que tenía prohibido por la Ley Anticorrupción ejercer actividades empresariales o percibir ingresos distintos de su salario, obtuvo ingresos ilegales a gran escala de actividades ilegales.

Durante un registro en su apartamento el 17 de octubre de 2025, las autoridades se incautaron de 6,5 millones de dólares. EFE

