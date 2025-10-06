The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Confirman en apelación la pena de dos años y medio a feminista marroquí por blasfemia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Rabat, 6 oct (EFE).- El Tribunal de Apelación de Rabat confirmó este lunes la pena de dos años y medio de cárcel impuesta en primera instancia a la activista feminista marroquí Ibtissam Lachgar, condenada por blasfemia tras publicar una foto en la exhibió una camiseta con la expresión «Alá es lesbiana».

Lachgar también está condenada a pagar una multa de 50.000 dirhams (unos 4.700 euros).

Lachgar publicó recientemente en su cuenta en X una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la expresión «Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)» y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de «fascista» y «misógina». EFE

fzb/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR