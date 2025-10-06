Confirman en apelación la pena de dos años y medio a feminista marroquí por blasfemia
Rabat, 6 oct (EFE).- El Tribunal de Apelación de Rabat confirmó este lunes la pena de dos años y medio de cárcel impuesta en primera instancia a la activista feminista marroquí Ibtissam Lachgar, condenada por blasfemia tras publicar una foto en la exhibió una camiseta con la expresión «Alá es lesbiana».
Lachgar también está condenada a pagar una multa de 50.000 dirhams (unos 4.700 euros).
Lachgar publicó recientemente en su cuenta en X una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la expresión «Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)» y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de «fascista» y «misógina». EFE
fzb/vh