Confirman tres nuevos casos de sarampión en Uruguay

3 minutos

Montevideo, 21 dic (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Uruguay (MSP) confirmó este domingo tres nuevos casos de sarampión en el país, en el departamento (provincia) de Río Negro, que corresponden a integrantes del personal de la salud y otro a un ciudadano de la capital de esa localidad, Fray Bentos.

Así lo detalló esta cartera a través de un comunicado en el que se destaca que ante esta situación junto a las instituciones de salud se encuentran desarrollando acciones específicas como la identificación y seguimiento de contactos familiares, sociales y laborales de los casos confirmados y sospechosos.

Además, la implementación de bloqueo sanitario, que incluye vacunación y aislamiento preventivo de las personas susceptibles y la «oferta activa» de vacunación a la población especialmente en la zona.

«El sarampión es una enfermedad potencialmente grave, altamente contagiosa por vía aérea, incluso antes de que se inicien los síntomas, pudiendo generar complicaciones, especialmente en niñas y niños pequeños, personas inmunodeprimidas y adultos no vacunados», agrega el documento.

En tanto, el MSP recomienda a la población consultar a un equipo de salud ante síntomas como fiebre o erupción cutánea.

El pasado 9 de diciembre un caso de transmisión local de sarampión fue detectado en la localidad de San Javier, donde un grupo de personas que había viajado a Bolivia se encontraban cursando dicha enfermedad.

Así lo confirmó en esa ocasión la ministra de Salud Pública del país suramericano, Cristina Lustemberg, quien apuntó que la persona contagiada no tiene un nexo directo con los otros y destacó que está evolucionando favorablemente.

El pasado 2 de diciembre la cartera informó que los casos de sarampión ascendían a cinco.

Cuatro fueron confirmados por laboratorio y eran todos importados, mientras que el restante pertenecía a un familiar y se confirmó por nexo epidemiológico.

Ese mismo día, Lustemberg sostuvo que América perdió la condición de región libre de transmisión endémica «debido al restablecimiento de la circulación sostenida del virus» y detalló que los países con mayor carga de circulación son Canadá, Estados Unidos y México.

Añadió que también hay brotes activos en Belice, Bolivia, Brasil y Paraguay, la mayoría de estos asociados a casos importados.

«El sarampión es una enfermedad potencialmente grave. Mata cerca de 300 personas al día en el mundo», enfatizó Lustemberg.

Según detalló el ministerio, entre la semana 1 y la 37 del año 2025 se confirmaron en la región 11.313 casos de sarampión y 23 defunciones. Estas cifras multiplicaron por 31 las del mismo período de 2024. EFE

