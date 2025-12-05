Congresista Adelita Grijalva denuncia que le rociaron gas en operativo del ICE en Arizona

2 minutos

Tucson (EE.UU.), 5 dic (EFE).- La congresista estadounidense Adelita Grijalva denunció este viernes que fue rociada con gas pimienta y agredida por autoridades migratorias en Tucson (Arizona) en una taquería latina cuando pedía explicaciones sobre un operativo que dejó varios inmigrantes detenidos.

La primera mujer latina que representa a Arizona en el Congreso en Washington denunció el maltrato de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en la red social X.

«ICE es una agencia sin ley bajo esta administración: opera sin transparencia, sin rendición de cuentas y con un abierto desprecio por el debido proceso básico», expresó la congresista demócrata.

«Ninguna familia en nuestra comunidad debería vivir con miedo», agregó.

Agentes de esa agencia federal y del Departamento de Rentas Internas (IRS) ejecutaron este viernes varios operativos en diversas instalaciones del restaurante ‘El taco giro’, en Tucson y el sur de Arizona.

La congresista dijo que acudió a de una de las instalaciones del popular restaurante latino, donde se encontraban por lo menos 40 agentes de ICE, y fue empujada por varios de los oficiales y rociada con gas pimienta.

«Solo estaba pidiendo explicaciones después de identificarme como una miembro del Congreso, no fui agresiva en ningún momento», dijo Grijalva en un video.

Relató que todos los miembros de su equipo, personas que acudieron a documentar el operativo, fueron también rociados con gas pimienta por agentes enmascarados.

«Este es uno de los problemas más grandes, el presidente Trump no respeta la Constitución, están desapareciendo a las personas de las calles», dijo la congresista mientras tosía.

Grijalva manifestó que vio dos personas fueron detenidas.

«Para mí era importante ver lo que estaba pasando y no escucharlo de otras personas», dijo.

ICE confirmó el operativo y múltiples detenciones, y señaló que se trataba de una investigación de más de un año relacionada con presuntas violaciones a las leyes migratorias y fiscales.

Varios testigos vieron a los agentes llevarse cajas con documentos, mientras que otros reportaron en las redes sociales que fueron detenidos trabajadores en sus hogares durante las primeras horas de la mañana.

ml/ims/mrs

(foto) (video)