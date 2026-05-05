Congreso de Perú impulsa un nuevo dique seco en puerto del Callao para portacontenedores

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Lima, 5 may (EFE).- El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, firmó este martes una ley para declarar de interés nacional la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco para barcos Post Panamax, con capacidad para transportar hasta 14.000 contenedores, en el puerto del Callao, aledaño a la capital Lima, en la costa central de Perú.

El legislador fujimorista anotó que actualmente llegan barcos de esas características a los puertos peruanos, pero que «no tienen dónde hacer mantenimiento ni reparaciones, lo que implica que se vayan a otros países y se pierdan ingresos que podrían quedarse en el Perú».

El titular del Parlamento agregó que este proyecto no es sólo un acto formal, sino que es «una decisión estratégica que proyecta el país hacia un nuevo nivel de desarrollo», dado que el actual dique en el Callao fue construido en 1938.

Rospigliosi aseguró que el proyecto traerá empleo digno y especializado, así como oportunidades en la industria naval, y confió en que el Poder Ejecutivo promulgue esta ley en los próximos días.

A su vez, el vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, Julio César Cacho Morán, afirmó que la implementación del dique permitirá ampliar las capacidades logísticas y de mantenimiento naval en el puerto del Callao.

La firma de la ley contó con representantes de la Marina de Guerra y el Parlamento peruano en la sala Grau del Congreso, ubicado en el centro histórico de Lima.

El puerto del Callao tiene dos terminales concesionados a la empresa danesa APM Terminals, que opera carga en general, de graneles y contenedores, así como a la emiratí DP World, que mueve contenedores desde el nuevo muelle Bicentenario.

Además, la empresa peruana Transportadora Callao tiene a su cargo el embarque de minerales.EFE

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