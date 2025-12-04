Conservador Salvador Nasralla denuncia «cambio de datos» en conteo de votos en Honduras

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El candidato presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal de Honduras, denunció este jueves un «cambio de datos» en el conteo de votos preliminar durante esta madrugada tras «apagarse la pantalla», después de que su rival Nasry ‘Tito’ Asfura volviese a liderar el escrutinio de los comicios generales del pasado domingo.

«Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025 a las 03:24 (2:24 GMT) de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos», expresó Nasralla en su cuenta de X.

«Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla», agregó el candidato e instó a «investigar» a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Nasralla, en su publicación, instó a «investigar» a la empresa ASD, encargada del portal de los resultados preliminares, en la que -según denuncia- un candidato a diputado regional del partido de Asfura sería uno de los supuestos socios.

«Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios, ASD de la cual son socios, el exgerente de EEH Germán Martell y el candidato al Parlacen del Partido Nacional Walter Castellanos. El pueblo hondureño no permitirá que se repita la curva de Batson. Jueguen limpio!», culmina el mensaje de Nasralla.

La tendencia de los resultados preliminares en las elecciones hondureñas volvió a revertirse este jueves, después de que Asfura, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, volviese a tomar ventaja sobre Nasralla en el conteo de votos que registra 84,52 % de las actas escrutadas hasta las 06:00 hora local (12:00 GMT), según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, el cual ha sido alterado por cortes del sistema del ente electoral, según el mismo organismo, que ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que siguen de cerca los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

La consejera presidenta del ente electoral de Honduras, Ana Paola Hall, dijo este jueves que el «escaso margen» entre los candidatos presidenciales es «histórico» toda vez que los felicitó por su «civismo», al no haber incurrido en constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno».

El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera de Partido Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE.

