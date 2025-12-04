The Swiss voice in the world since 1935
Conservador Salvador Nasralla denuncia «cambio de datos» en recuento de votos en Honduras

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- El candidato presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal de Honduras, denunció este jueves un «cambio de datos» en el recuento de votos preliminar durante esta madrugada tras «apagarse la pantalla», después de que su rival Nasry ‘Tito’ Asfura volviese a liderar el escrutinio de los comicios generales del pasado domingo.

«Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025 a las 03:24 de la madrugada se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos», expresó Nasralla en su cuenta de X.

«Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla», agregó el candidato e instó a «investigar» a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares. EFE

adl/gr/gf/rf

