Constitucional belga suspende nuevas medidas para limitar acogida de solicitantes de asilo

2 minutos

Bruselas, 26 feb (EFE).- El Tribunal Constitucional belga suspendió este jueves dos medidas aprobadas por el Gobierno de Bélgica el pasado julio que tienen como objetivo limitar la llegada de solicitantes de asilo y personas migrantes al país.

Por un lado, la corte tumbó una disposición que permitía a la agencia belga responsable de la recepción de solicitantes de asilo (Fedasil) denegar ayuda material y financiera a personas que ya hayan obtenido asilo en otro país europeo. Esto aplica, particularmente, a aquellas personas migrantes que han obtenido asilo en el país de entrada a la Unión Europea (UE), como Grecia.

Según la justicia belga, esta medida podría causar a esas personas «un perjuicio grave difícilmente reparable», informaron medios belgas.

Asimismo, elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) al considerar que «no está claro» que el derecho europeo permita la denegación de ayuda a solicitantes de asilo por esta causa.

En segundo lugar, la ministra de Asilo y Migración, la nacionalista flamenca de derechas Anneleen Van Bossuyt (N-VA), también presentó medidas para endurecer las condiciones para la reagrupación familiar, aumentando el ingreso mínimo necesario dependiendo del número de personas a cargo e introduciendo tiempos de espera de uno a dos años.

El Tribunal belga también ha ordenado la suspensión de estas medidas y ha derivado cuestiones como el pago de tasas, el plazo de espera, los requisitos en materia de medios de subsistencia y las pruebas de parentesco ante el TJUE.

Las medidas antimigratorias forman parte del acuerdo de gobierno de coalición que lidera el nacionalista flamenco de derechas Bart de Wever (N-VA) y que incluye también a partidos socialdemócratas, liberales y democristianos. EFE

