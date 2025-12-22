Continúa el lento escrutinio de elecciones en Honduras con Asfura encabezando resultados

3 minutos

Tegucigalpa, 22 dic (EFE).- El escrutinio especial de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre continúa este lunes con lentitud e interrupciones, con el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura encabezando los resultados con el 40,34 % de los votos.

Las interrupciones del conteo han continuado esta madrugada, pero está previsto que se reaunude a partir de las 08:00 horas (14:00 GMT), una hora después de la incorporación del segundo turno de los escrutadores, indicó la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

De nuevo, como ocurrió el sábado en horas de la noche, los escrutadores asignados por los partidos Liberal, conservador, y el gobernante Libertad y Refundación (Libre, izquierda), se habrían retirado de las mesas por desacuerdos con algunas actas electorales.

El escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias se inició el pasado día 18, con cinco días de retraso.

Según el último registro de la página web del CNE y con el 99,92 % de las actas escrutadas desde el 30 de noviembre, Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera con 1.391.989 votos (40,34 %).

En segundo lugar permanece Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, con 1.362.358 papeletas (39,48 %) y en un lejano tercer lugar está la aspirante del Libre, Rixi Moncada, con 661.454 sufragios (19,17 %).

En la medianoche del domingo los tres consejeros del CNE, Ana Paola Hall, del Partido Liberal, Cossette López, del Partido Nacional, y Marlon Ochoa, del Partido Libre, celebraron una reunión virtual en la que trataron, entre otros asuntos, la «corrección de roles de transcripción», según indicó la presidenta del organismo.

«El proceso debe iniciar mañana a las 8 de la mañana y de faltar alguno de sus miembros (escrutadores) deberá ser sustituido por otra persona con conocimiento técnico, una equivalencia o una similitud a quien esté ausente. Las ausencias no van a detener más el proceso», expresó Hall en la reunión virtual.

Ante múltiples amenazas de todo tipo que han denunciado hacia ellas y sus familias las consejeras Hall y López, por razones de seguridad se desconoce el paradero de ambas, que han rechazado estar «secuestradas» por alguna embajada, como indicó el consejero Marlon Ochoa el sábado.

Los hondureños votaron para elegir al sucesor de la actual presidenta del país, Xiomara Castro, cuyo esposo es el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), quien además es su principal asesor y coordinador general del Partido Libre.

También votaron por tres vicepresidentes y autoridades municipales y legislativas. EFE

gr/gf/sbb

(foto)