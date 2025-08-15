Continúan las labores de extinción en cuatro incendios en el sur de Turquía

1 minuto

Ankara, 15 ago (EFE).- Los equipos antincendios siguen trabajando este viernes para apagar o contener cuatro fuegos en provincias del sur de Turquía y que han avanzado hacia zonas residenciales.

Uno de los frentes, en la provincia de Osmaniye, ha sido ya sofocado y las tareas se concentran ahora en enfriar el terreno, informa el diario Cumhuriyet.

Más graves es la situación en dos incendios en la provincia de Mersin, en la costa mediterránea turca.

El gobernador de esta región, Atilla Toros, indicó hoy que los trabajos continúan en las zonas de Anamur y de Silifke.

En este último, ha ardido ya una amplia superficie de bosque y más de 1.800 personas han sido evacuadas.

Ese fuego ha destruido también al menos 50.000 árboles en una zona de cultivo de pistachos y almendros, entre otros productos.

En el frente de Mersin un trabajador forestal y 16 residentes fueron hospitalizados brevemente por inhalación de humo.

Un total de 16 guardas forestales han muerto en la lucha contra los incendios desde mediados de julio en todo el país.

Además hay un incendio activo en la provincia de Hatay, donde un fuego que comenzó hace tres días en la vecina siria ha sido empujado por el fuerte viento a territorio turco.

Más de 1.100 personas han tenido que ser evacuadas, mientra siguen los esfuerzos por contener las llamas.

Según los medios de comunicación turcos, la situación en Siria también es crítica.EFE

dt-as/lab