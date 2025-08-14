Continúan un día más reuniones de Hamás en Egipto en busca de acuerdo para tregua en Gaza

El Cairo, 14 ago (EFE).- Una delegación del grupo islamista Hamás continúa este jueves sus reuniones en El Cairo con responsables de los servicios de inteligencia egipcios en medio de crecientes presiones para alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza, informaron fuentes egipcias.

La delegación, encabezada por el jefe de Hamás en Gaza, Jalil al Haya, que se encuentra desde el martes en El Cairo, «continúa sus reuniones con las autoridades egipcias», que median en el conflicto junto con Catar y Estados Unidos, aseguró la televisión egipcia Al Qahera News, cercana a los servicios de Inteligencia del país norteafricano.

El medio aseguró el miércoles que la formación palestina expresó durante las reuniones «su deseo de reanudar rápidamente las negociaciones», suspendidas en julio.

Por su parte, una fuente de seguridad egipcia reafirmó este jueves a EFE que El Cairo «intensifica sus contactos con todas las partes para superar los puntos de divergencia» entre Israel y Hamás, y alcanzar un «acuerdo global», como preludio al fin de la guerra.

El objetivo es alcanzar un entendimiento que permita liberar a todos los rehenes en manos de Hamás a cambio de un número de presos palestinos en Israel, congelar la actividad del ala militar de la formación palestina y el envío de una fuerza árabe e internacional a Gaza hasta que se alcance un acuerdo sobre la futura administración del enclave, según habían explicado fuentes de seguridad egipcias.

De acuerdo con esas fuentes, los mediadores han presentado en los últimos días una nueva propuesta elaborada con la ayuda de Turquía, que incluye esos puntos, además de «un mapa para el repliegue israelí en Gaza (…) hasta que se alcance una solución a los problemas de la administración de la Franja y el desarme de Hamás».

Se trata de los primeros contactos anunciados para una tregua en Gaza desde la última ronda de negociaciones indirectas que se celebró en Catar en julio entre representantes de Israel y Hamás, y que fueron suspendidas por acusaciones reciprocas.

No obstante, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para su reanudación en coordinación con los mediadores árabes. EFE

