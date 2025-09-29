Cooper advierte que Reino Unido interceptará vuelos que violen espacio aéreo de la OTAN

2 minutos

Liverpool (R.Unido), 29 sep (EFE).- La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, advirtió este lunes que el Reino Unido está dispuesto a interceptar aeronaves que violen el espacio aéreo de la OTAN, en medio de crecientes tensiones con Rusia.

En la segunda jornada del congreso del Partido Laborista en Liverpool (noroeste de Inglaterra), Cooper denunció las «provocaciones peligrosas» de Moscú, citando los «drones rusos sobre Polonia y Rumanía» y «los cazas rusos sobre Estonia que entraron en el espacio aéreo» de la Alianza Atlántica.

«Si necesitamos confrontar aviones en el espacio aéreo de la OTAN sin permiso, lo haremos, porque este partido debe sentirse muy orgulloso de que, en el momento de mayor necesidad de Ucrania, (el presidente, Volodímir) Zelenski y el pueblo ucraniano no han tenido mejores amigos que nuestro país, nuestro Gobierno y nuestro primer ministro, Keir Starmer», afirmó.

La jefa de la diplomacia británica reiteró que el Reino Unido «se mantiene firme en la OTAN», una alianza de defensa que describió como «vigilante y comprometida».

En su discurso, Cooper se refirió también al reconocimiento este mes del Estado de Palestina, que refleja la creencia del Reino Unido de que «la condición de Estado es un derecho inalienable del pueblo palestino».

La ministra recordó que «durante décadas, el Reino Unido prometió apoyo a una solución de dos Estados en Oriente Medio, pero solo había reconocido uno de ellos, hasta ahora».

«El único camino hacia la seguridad y una paz duradera, tanto para israelíes como para palestinos, son dos Estados que vivan lado a lado», argumentó ante el pleno de políticos y militantes laboristas.

Cooper subrayó que «no habrá papel para los terroristas de Hamás en un futuro Gobierno palestino» e insistió en que «debe terminar el sufrimiento de los niños que afrontan hambruna» en Gaza así como el de los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023 por Hamás. EFE

