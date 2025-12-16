Corea del Sur y EE.UU. dialogan sobre Pionyang en medio de divisiones internas en Seúl

Seúl, 16 dic (EFE).- Corea del Sur y Estados Unidos celebraron este martes un diálogo sobre su política hacia Corea del Norte, que no contó con la participación del ministerio surcoreano encargado de las relaciones intercoreanas, en medio de aparentes diferencias internas de la Administración de Lee Jae-myung sobre la conveniencia de este tipo de contactos para reducir tensiones con Pionyang.

Las partes discutieron el compromiso con la desnuclearización completa de Corea del Norte, la cooperación para aplicar la Declaración de Singapur, firmada en 2018 por el mandatario estadounidense y el líder norcoreano, la coordinación estrecha de la política hacia Pionyang y el llamamiento al Norte para que regrese al diálogo, entre otros puntos, según un comunicado de la Cancillería surcoreana.

El encuentro, encabezado por el viceministro surcoreano para la estrategia diplomática e inteligencia, Jeong Yeon-doo, y el embajador interino de Estados Unidos ante Seúl, Kevin Kim, tuvo como objetivo dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la hoja informativa conjunta de la cumbre de octubre entre Lee y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La primera reunión del tipo bajo la Administración Lee, que tomó posesión en junio, se celebró sin el Ministerio de Unificación, que confirmó el lunes en un comunicado que no participaría en el diálogo de esta semana y mantendría contactos propios con la parte estadounidense en otro momento.

Diversos reportes de medios locales apuntan a que la cartera de Unificación teme que Corea del Norte perciba negativamente estos diálogos, como ocurrió con un grupo de trabajo creado en 2018 durante la Administración liberal de Moon Jae-in, que tuvo el cumplimiento de sanciones como uno de sus enfoques.

La reunión se produce en un contexto en el que Seúl y Washington buscan reiniciar el diálogo con Pionyang, que sostiene que no negociará mientras el tema de la desnuclerización se encuentre sobre la mesa de negociación. EFE

