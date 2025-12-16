Corea del Sur y R.Unido firman un TLC mejorado para los sectores automotriz y ferroviario

2 minutos

Seúl, 16 dic (EFE).- Corea del Sur y el Reino Unido han firmado un tratado de libre comercio (TLC) mejorado que alivia las normas de origen para el sector automotriz, los cosméticos y los alimentos procesados, mientras permite por primera vez el acceso de empresas surcoreanas al mercado británico de trenes de alta velocidad.

El acuerdo fue suscrito el lunes en Londres por el jefe negociador de comercio de Corea del Sur, Yeo Han-koo, y el ministro británico de Comercio, Chris Bryant, según el comunicado difundido este martes por la oficina del funcionario surcoreano.

En el caso de los vehículos, una exportación surcoreana clave a la región, el requisito de valor agregado producido en Corea del Sur para acceder a exenciones arancelarias se reduce del 55 % al 25 %. Los vehículos representaron el 36 % de las exportaciones surcoreanas al Reino Unido en 2024, según el comunicado.

En el caso de los cosméticos, bastará con que procesos como la mezcla, formulación o reacción química se realicen en Corea del Sur para acceder a una exención arancelaria, mientras que para alimentos como el ‘kimchi’ se elimina el requisito de que ingredientes clave sean de origen regional.

El acuerdo también abre por primera vez el mercado británico de trenes de alta velocidad a empresas surcoreanas.

Además, incluye compromisos generales para ampliar el acceso en servicios como los videojuegos en línea y facilitar visados y estancias temporales para personal técnico y especializado surcoreano, con el objetivo de apoyar proyectos industriales en el Reino Unido.

El TLC bilateral original entró en vigor en 2021, tras el brexit, replicando en gran medida el acuerdo previo entre Seúl y la Unión Europea. EFE

