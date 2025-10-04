Corte Constitucional aprueba votar por la reducción de asambleístas en referéndum de Noboa

Quito, 3 oct (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador admitió este viernes llevar al referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para el próximo 16 de noviembre la pregunta que propone reducir el número de representantes de la Asamblea Nacional (Parlamento).

De esta forma, la pregunta se añade a las otras ya aceptadas previamente por la Corte a iniciativa de Noboa, entre ellas la instauración de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución que reemplace la carta magna vigente, impulsada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

También pasaron la valla del tribunal constitucional las iniciativas para eliminar la prohibición de que se establezcan bases militares extranjeras en el país y para eliminar la financiación pública a partidos políticos y a las campañas electorales.

El alto tribunal determinó que la propuesta cumple con los requisitos de claridad, neutralidad y concordancia que exige la normativa vigente.

La admisión se produjo el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó de las formaciones políticas y sociales aceptadas para hacer campaña electoral por la consulta popular, destinada a preguntar sobre instalar una Asamblea Constituyente en Ecuador.

El CNE también se pronunció hace unos días sobre las formaciones admitidas para la campaña electoral del referéndum a las preguntas sobre las bases militares extranjeras y la financiación de partidos, donde el movimiento correísta de Revolución Ciudadana (RC), líder de la oposición, quedó excluido por complicaciones con los documentos.

Conflictos con la Corte

En los últimos meses, el Gobierno de Daniel Noboa ha mantenido una guerra abierta con la Corte Constitucional, al haber anulado algunas de las leyes emblema del nuevo mandato, tramitadas de manera exprés, lo que llevó a que acumularan numerosas demandas por posible vulneración de derechos fundamentales.

Esto derivó en una manifestación liderada por el mandatario en rechazo a la decisión de la justicia y en una serie de pronunciamientos de organizaciones internacionales defendiendo la libertad judicial de la Corte.

Este viernes, además, la organización Amnistía Internacional advirtió sobre un «auge de prácticas autoritarias» en Ecuador y señaló las tensiones con la Corte Constitucional como una de las causas principales. EFE

