Corte Suprema de Perú rechaza recurso de expresidente Vizcarra que buscaba anular juicio

Lima, 29 oct (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó este miércoles el recurso de casación planteado por la defensa del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) que pretendía anular el juicio por presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua, decisión con la cual el proceso se acerca a la lectura de la sentencia.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación que alegaba vulneración del debido proceso por presuntamente procesar dos veces a Vizcarra, que pretende ser candidato presidencial en 2026, por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

El juez que preside esa sala, César San Martín, señaló que no existían fundamentos jurídicos suficientes para admitir la casación de Vizcarra, que a raíz de esta y otras denuncias de presunta corrupción ha sido también inhabilitado por el Congreso para ejercer cargo público.

La Fiscalía acusó a Vizcarra de haber recibido más de dos millones de soles (590.000 dólares) de las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA para ganar la licitación de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua entre 2014 y 2016 cuando fue la máxima autoridad de la región sureña de Moquegua.

En los últimos meses, Vizcarra ha acelerado la campaña de difusión de su nuevo partido Perú Primero y por ese motivo viaja continuamente a distintos puntos del país, incluso de frontera, a pesar de que no puede presentarse y había dejado en su hermano Mario Vizcarra una eventual candidatura.

Debido a sus continuos viajes, la Fiscalía pidió su detención preventiva hasta que concluya el juicio, que fue aceptada, y Vizcarra fue recluido en una prisión común, en agosto pasado, pero luego liberado tras una apelación de su defensa.

La familia del exmandatario acusó a las autoridades del gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte de una «persecución política» y de un intento de «humillar» a Vizcarra, pues inicialmente fue recluido en Barbadillo, la llamada prisión de los expresidentes de Perú, pero horas después fue ingresado en la cárcel común Ancón II antes de ser nuevamente devuelto a Barbadillo.

A pesar de los juicios y la inhabilitación del Congreso, Vizcarra mantiene una alta popularidad y su partido Perú Primero está entre los favoritos a las elecciones presidenciales del 2026 debido a que enfrentó en su gobierno a los movimientos conservadores que dominan el Parlamento y que rechazaban las reformas políticas y judiciales que promovía. EFE

