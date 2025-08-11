Costa Rica dice que la muerte de Uribe Turbay enluta a quienes valoran la democracia

2 minutos

San José, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Costa Rica lamentó este lunes la muerte del senador y aspirante presidencial en Colombia, Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado, y aseguró que este suceso enluta a quienes valoran la democracia.

«Rechazamos enérgicamente este acto de violencia que enluta no solo a la familia Uribe Turbay sino a todo el pueblo colombiano y a quienes valoramos la democracia», indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense publicado en sus redes sociales.

En el texto, el Gobierno costarricense expresó su «más profundo sentimiento de dolor y consternación ante el trágico fallecimiento» de Uribe Turbay.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado a tiros el pasado 7 de junio durante un mitin electoral en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Recibió varios disparos, entre ellos dos en la cabeza, y permaneció hospitalizado en estado crítico en el hospital de la Fundación Santa Fe hasta su fallecimiento en la madrugada de este lunes, por complicaciones neurológicas.

El senador era hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un secuestro atribuido a sicarios del cartel de Medellín, y nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982).

Fue concejal y secretario de Gobierno en Bogotá, y en 2022 llegó al Senado con la mayor votación del partido opositor Centro Democrático.

Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas detenidas, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque. EFE

dmm/rao/sbb