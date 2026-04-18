Costa Rica inaugura una oficina de promoción en inversión en Singapur

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San José, 18 abr (EFE).- La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) informó este sábado la apertura de una oficina de inversión en Singapur, como parte de su estrategia de diversificación de mercados y para promover la reinversión y el desarrollo de nuevas capacidades productivas de empresas asiáticas.

Procomer explicó en un comunicado de prensa que la nueva oficina tiene el objetivo de insertar a Costa Rica directamente en uno de los principales centros globales donde empresas y fondos toman decisiones sobre expansión, relocalización y nuevas operaciones.

«La diversificación de los orígenes de la inversión extranjera directa es clave para sostener el crecimiento, reducir riesgos ante entornos volátiles y generar más oportunidades para el talento costarricense», dijo la gerente general de Procomer, Laura López.

Y agregó: «Esta oficina de inversión funcionará como un puente directo entre los inversionistas asiáticos y el ecosistema costarricense, facilitando procesos de evaluación, establecimiento y crecimiento mediante un acompañamiento técnico especializado y cercano».

Según las autoridades costarricenses, Singapur es un consolidado centro financiero, logístico y tecnológico. Además, representa una plataforma para empresas que lideran operaciones en mercados clave como Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático.

Desde ahí se estructuran inversiones en sectores como semiconductores, electrónica, manufactura avanzada y servicios globales.

«Nuestra presencia en Singapur establece un brazo operativo en Asia Pacífico para ampliar nuestro alcance global y conectar directamente con los principales actores de las cadenas de suministro. Estamos compitiendo por industrias sofisticadas, ofreciendo estabilidad, talento de clase mundial y un entorno confiable que permite a las empresas crecer y operar con certeza en el largo plazo», afirmó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

De acuerdo con datos de fDi Markets, en los últimos cinco años (2021-2025), Singapur fue origen de más de 1.700 proyectos de inversión extranjera directa, la mayoría en sectores de software y TI, servicios empresariales y comunicaciones.

En los últimos años, Costa Rica ha atraído cerca de 50 proyectos de inversión provenientes principalmente de Japón, con la presencia de empresas como Terumo, Bridgestone e Hitachi. A esto se suma la operación de compañías de Corea del Sur, como SAE-A Spinning, que continúa expandiendo su presencia en Costa Rica. EFE

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