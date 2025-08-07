Costa Rica registra una inflación interanual negativa del -0,61 % a julio de 2025

San José, 7 ago (EFE).- El Índice de Precios al Consumidor de Costa Rica registró una variación interanual negativa a julio del 2025 de -0,61 % y una acumulada en los primeros siete meses de -1,34 %, informó este jueves el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según el informe del INEC, la variación interanual de agosto 2024 a julio 2025 se ubicó en un -0,61 %, lo que contrasta con el comportamiento observado en julio del año anterior, que registró una variación positiva.

El INEC agregó que en el mes de julio de 2025 se presentó una variación negativa de -0,52 %, la mayor disminución mensual desde febrero de 2023.

«La baja registrada se debe principalmente a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas por la disminución de alimentos como tomate, papa, arroz, aguacate, entre otros. Adicionalmente, por otros artículos como paquetes turísticos al extranjero y boletos aéreos», explicó el coordinador de la Unidad de Índices de Precios del INEC, Nelson Castillo.

De los 289 bienes y servicios que componen la canasta de consumo en Costa Rica: el 34 % aumentó de precios en julio con respecto al mes anterior, 47 % disminuyó y el restante 17 % se mantuvo sin variación.

Costa Rica registró durante 2024 una inflación del 0,84 %, indicador que se encuentra fuera del rango de meta establecida por el Banco Central para ese año que era de entre un 2 % y un 4 %. La entidad mantiene para 2025 la misma meta.

Desde hace dos años la inflación se encuentra fuera de la meta establecida por el Banco Central y según el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación en Costa Rica crecerá gradualmente y se ubicará en el 1,8 % en 2025 y en el 2,5 % en 2026. EFE

