Mensaje de solidaridad de presidenta suiza 21 de marzo de 2020 - 11:24 La presidenta Simonetta Sommaruga lanzó un mensaje a la nación en el que exhorta a la ciudadanía a trabajar unida para contrarrestar la amenaza de la pandemia de coronavirus. “Las reglas [impuestas para frenar los contagios por el coronavirus] son importantes porque salvan vidas. Por ello debemos acatarlas de manera absoluta. Si el virus se propaga demasiado rápido, las unidades de cuidados intensivos en nuestros hospitales se sobrecargarán. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Ahora todo está en nuestras manos”, sentenció. En una carta abierta difundida en las cuatro lenguas nacionales, la mandataria helvética reconoció que la vida de las personas ha sido restringida por una serie de medidas extraordinarias aplicadas por el Gobierno en las últimas semanas con base en bajo la Ley de Epidemias. Entre ellas, la prohibición de reuniones de más de cinco personas (incluidas multas de 100 francos para aquellos que la incumplan) y el cierre de tiendas y servicios no esenciales. Sommaruga reiteró el exhorto a las personas mayores de 65 años a quedarse en casa. Igualmente, a que toda la población evite el contacto innecesario con los demás. “Las autoridades están trabajando para ayudar a la población, pero las personas también deben ayudarse a sí mismas y a las demás observando las restricciones que se han impuesto”, agregó Sommaruga. Hasta este 20 de marzo, más de 4 800 personas habían dado positivo en Suiza con casi 4 200 casos confirmados y un número de muertos superior a 40. “No todas las personas pueden quedarse en casa”, indicó la presidenta. “Necesitamos trabajadores de la salud, trabajadores postales, vendedores [en tiendas que permanecen abiertas], camioneros, conductores de autobuses, a nuestros granjeros y a los miembros del ejército: todos velan porque el suministro [de bienes y servicios esenciales] continúa funcionando. ¡Muchas gracias a cada uno de ellos!”. “Esto es exactamente lo que siempre ha distinguido a Suiza. Cuando la situación lo exige, somos más de 26 cantones y 8,5 millones de personas. Somos un país. Y estamos ahí el uno para el otro”.