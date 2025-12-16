Críticas al Gobierno colombiano por difundir un comunicado del ELN en una cuenta oficial

3 minutos

Bogotá, 16 dic (EFE).- El Gobierno colombiano quedó envuelto en una nueva polémica después de que una cuenta en redes sociales del Instituto Nacional de Vías (Invías), adscrito al Ministerio de Transporte, replicara un comunicado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) convocando a un paro armado en protesta contra «las amenazas de intervención imperialista» de Estados Unidos.

Invías publicó esta semana en la red social X un mensaje pidiendo a la ciudadanía «evitar viajes innecesarios», en el que compartió el comunicado del ELN que decretaba un paro armado de tres días en el país, una medida que desde su inicio el domingo ha derivado en ataques contra infraestructuras y contra la policía en distintos departamentos, con víctimas mortales.

«Esto es una vergüenza para el país y el estado de derecho: una entidad oficial de primer nivel nacional haciéndole eco a un comunicado terrorista del ELN en la cuenta adscrita al Invías», criticó en redes el gobernador del departamento de Antioquia (noroeste), Andrés Julián Rendón.

El mandatario regional acusó al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, de «amplificar el terrorismo vía canales oficiales».

La ministra pide perdón

Ante la controversia, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, publicó un video en el que pidió disculpas al presidente y a la ciudadanía por la publicación, que calificó de «inadmisible».

«Ninguna entidad pública puede replicar contenidos de un grupo armado organizado, de un grupo ilegal», dijo Rojas.

Invías, por su parte, emitió un comunicado en el que atribuyó lo ocurrido a un «error humano» y aseguró que la publicación «no representa la posición del Gobierno ni de la entidad».

«El contenido fue retirado de manera inmediata y de forma paralela se activaron acciones internas para reforzar los protocolos de control, verificación y validación del la información que se divulga a través de canales adscritos», señaló la entidad.

El paro armado

El ELN, que mantuvo diálogos de paz con el Gobierno de Petro hasta el año pasado, anunció el viernes su cuarto paro armado en lo que va de 2025, esta vez por tres días, desde el domingo hasta el amanecer del 17 de diciembre, en rechazo a lo que el grupo calificó como «la nueva fase del plan neocolonial» del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde el domingo, el ELN ha cometido más de medio centenar de acciones de intimidación en departamentos del norte, oriente y occidente del país, donde la guerrilla tiene presencia.

El más reciente fue perpetrado esta madrugada en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Cali y Popayán, en el suroeste del país, donde hombres fuertemente armados detuvieron a los vehículos que circulaban por la zona y le prendieron fuego a un camión. EFE

