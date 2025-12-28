Crecen los asentamientos de migrantes en la ciudad mexicana de Tapachula

Tapachula (México), 28 dic (EFE).- La Iglesia Católica y organizaciones en la frontera sur de México han detectado grandes asentamientos de migrantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, Guatemala y El Salvador en la ciudad de Tapachula (estado de Chiapas), fronteriza con Guatemala.

El responsable de la Diócesis de la Pastoral de la movilidad humana en Tapachula, César Augusto Cañaveral, expuso a EFE que tenían asentamientos de migrantes centroamericanos, “pero ya se acrecentaron los grupos y personas varadas que están viviendo en las zonas parroquiales”.

El sacerdote relató que en la periferia de la ciudad y en las colonias (barrios) hay muchos migrantes y dijo que los residentes mexicanos deben aprender a convivir con ellos.

“Nosotros somos como una iglesia de frontera, tenemos que trabajar mucho en la integración y crear buenas relaciones con ellos”, afirmó.

Además, el religioso denunció que el Gobierno mexicano “no esta a la altura de un fenómeno migratorio que viene a la baja”, pero sigue siendo un enorme reto.

Tapachula, con unos 350.000 habitantes, ha sido el punto central de solicitudes de asilo en México.

En 2025, según datos hasta septiembre de la Comisión de Ayuda al Refugiado (Comar), se registraron más de 52.000 solicitudes de asilo en el país, de las cuales el 66 % (unas 34.000) de dieron en Chiapas, con Tapachula como principal punto de recepción.

Algunos encuentran trabajo

Por su parte, Teodoro Vázquez Castillo, secretario general de la Federación Obrera Revolucionaria de Chiapas, reconoció que en toda el área del municipio de Tapachula hay cientos de personas migrantes que llevan meses en el lugar, aunque algunos ya están trabajando en negocios formales.

La migrante cubana Odalis Martha Fuentes Avilés, de profesión ingeniera agrónomo, explicó a EFE que están llegando decenas de personas y están poblando las colonias, especialmente migrantes cubanos.

“Nosotros teníamos pensado seguir a Estados Unidos, pero hemos visto muchas oportunidades, las ofertas de trabajo y el trato es muy bueno, salimos de Cuba porque el trato es deprimente y la dictadura que se vive allá es atroz y no hay quien viva allá, no hay libertad de expresión, y al llegar a aquí es otra cosa”, contó.

Los migrantes cubanos consideran que el Gobierno de Estados Unidos va a endurecer todavía más sus medidas, por lo que muchos pretenden quedarse a vivir en Tapachula.

Tras las duras medidas anti-inmigrantes impuestas en su regreso al poder por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cientos de migrantes intentan hacerse con papeles de asilo en la ciudad de Tapachula.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes haitianos, cubanos y hondureños son los principales, aunque Tapachula alberga a personas de muchos otros países. EFE

