Crisis de Gobierno en Letonia tras dimisión de ministro por impacto de drones ucranianos

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Riga, 11 may (EFE).- La coalición tripartita que gobierna Letonia bajo el liderazgo de la primera ministra, la centrista Evika Siliņa, ha entrado en crisis tras la dimisión del ministro de Defensa, Andris Sprūds, este domingo, después de que dos drones ucranianos impactaran contra un depósito de crudo en el este del país báltico.

Andris Šuvajevs, el copresidente de los socialdemócratas Progresistas (Pro), al que pertenece Sprūds, afirmó este lunes en una rueda de prensa que Siliņa -del partido de centro liberal Nueva Unidad (JV)- ya no tiene la capacidad de liderar el Gobierno.

No obstante, Šuvajevs dijo que la decisión final sobre si Pro permanece en el Gobierno se tomará el miércoles, cuando la dirección del partido se reunirá con Siliņa para abordar la salida de Sprūds y otros temas objeto de debate.

Siliņa pidió ayer domingo la dimisión del ministro de Defensa y señaló que designaría al coronel Raivis Melnis para reemplazarlo, aunque mientras tanto ella asumirá la cartera de forma provisional.

«He tomado una decisión: el ministro de Defensa Andris Sprūds ha perdido mi confianza y la del público y he solicitado su dimisión», declaró la primera ministra, a raíz de su gestión del incidente en que dos drones lanzados por Ucrania impactaron en un depósito de crudo en Rēzekne, a unos 60 kilómetros de la frontera con Rusia.

El copresidente de Pro también criticó la manera en la que el ministro de Defensa fue presionado para dimitir como una ruptura del acuerdo de coalición, pues según dijo tomó por sorpresa a la formación socialdemócrata, que se enteró por redes sociales cinco minutos antes de que Sprūds anunciase su dimisión.

Según trasladó el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, a su homóloga letona Baiba Braže, el choque de los drones el pasado 7 de mayo fue «el resultado de métodos de guerra electrónica rusa que desvió deliberadamente a drones ucranianos de sus objetivos en Rusia».

«Reafirmé la disposición de Ucrania para trabajar junto con las naciones bálticas y Finlandia para prevenir este tipo de incidentes, inclusive con la implicación directa de nuestros especialistas», escribió el domingo en X.

Tanto Šuvajevs como Sprūds acusaron a la primera ministra de politizar la actuación de las Fuerzas Armadas de Letonia y de desacreditarlas por haber supuestamente fracasado a la hora de neutralizar los drones antes de que impactaran en una infraestructura energética.

«Siliņa ha estado buscando maneras de utilizar el incidente de seguridad con fines políticos, en coordinación con la oposición», aseguró Šuvajevs este lunes en un comunicado que resumía las declaraciones de su rueda de prensa.

El líder socialdemócrata también alegó que la primera ministra está protegiendo al ministro de Agricultura -del tercer socio de coalición, la Unión de los Verdes y los Agricultores (ZZS)- frente a un potencial escándalo por la distribución de subvenciones a empresas forestales.

Desde el pasado otoño la ZZS ya ha causado tensiones en la coalición tripartita por haber apoyado en el Parlamento la salida de Letonia del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres o Convenio de Estambul.

Si Pro abandona el Gobierno, Siliņa podría quedarse al mando de un Ejecutivo en minoría o «técnico» hasta las próximas elecciones legislativas, que se celebrarán el próximo 3 de octubre. EFE

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